Zonguldak'ta alkollü sürücü duvara çarparak durabildi

ZONGULDAK’ta alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu.

Abone ol

Kaza, Ankara-Zonguldak karayolunda saat 03.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapça Tüneline 500 metre ileride Zonguldak istikametine seyir halinde olan O.S.’nin kullandığı 06 ACM 645 plakalı Tofaş marka aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki duvara çarptı. Olayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler sürücünün alkollü olduğunu tespit etti ve sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hurdaya dönen araç ise çekici tarafından kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.