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Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Gereğini yapın ve gidin! 4 gün sonra...

Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Gereğini yapın ve gidin! 4 gün sonra...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) değişim olabilmesi için başlattığı Bolu’dan Ankara’ya yürüyüşünde, “Halkın ve CHP tabanının istememesine rağmen Atatürk’ün koltuğunda oturmaya devam edemezsiniz. Kaybettiniz, lütfen gereğini yapın ve gidin. 4 gün sonra da genel merkezin önünde büyük kitleler sizi istifaya davet edecek. Kendinize bunu yaptırmayın” dedi.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’ye yönelik başlattığı “Değişim ve Adalet” yürüyüşünün 6’ıncı gününde yürüyüşüne devam ediyor. Sabah saatlerinde Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine giriş yapan Tanju Özcan ve beraberindeki vatandaşlar, Kızılcahamam ilçe sınırının dışına kadar yürüdü. İlçe sınırının dışında yer alan bir benzinlik istasyonunda mola veren Başkan Özcan, buradaki basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özcan, bu sabaha ilk 5 günün sabahına nazaran daha dinamik bir şekilde kaldıklarının kaydederek, “İnancımız her geçen gün artıyor. Şurada kaldı 4 gün. Tabii genel merkezdeki panikte bu duruma bağlı olarak artmaya devam ediyor. Lütfen genel merkezin kapılarını kapatmasınlar. Partililere evin kapısı kapatılmaz. Bu kapının önünü göstermek demektir. Gidin demektir. Zaten bunu yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama paniğinizi de anlıyoruz. Ama artık görevde kalmanız mümkün değil” ifadelerini kullandı.

"4 gün sonra büyük kitleler sizi istifaya davet edecek"

Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Twitter hesabından attığı tweetlerin altındaki yorumlara bakması tavsiyesinde bulunarak, “Kendi tweetinizde konuyla alakası yok ama insanların tamamına yakını sizi istifaya davet ediyor. Halkın ve CHP tabanının istememesine rağmen Atatürk’ün koltuğunda oturmaya devam edemezsiniz. Kaybettiniz, lütfen gereğini yapın ve gidin. 4 gün sonra da genel merkezin önünde büyük kitleler sizi istifaya davet edecek. Kendinize bunu yaptırmayın” diye konuştu.

“Ben 200 kilometre yol yürüyerek Ankara’ya geleceğim”

Çarşamba günü saat 17.00’de CHP Genel Merkezin önünde olacaklarını belirten Özcan, kendisini değişim için binlerce kişinin aradığına dikkati çekerek, “Ben 200 kilometre yol yürüyerek Ankara’ya geleceğim. Eğer değişim şart diyorsanız saat 17.00’de Çarşamba günü herkesin olması gerekiyor. İçeri almazsa bizde dışarıda yaparız. Ama yine de o sesimizi duyuracağız. Kemal Kılıçdaroğlu kendi görecektir. Sadece benimle beraber yürüyen yüzlerce arkadaşımın görüşü değil. Milyonlarca insanın görüşüdür” açıklamalarında bulundu.

Özcan ve beraberindeki yaklaşık 100 kişilik grubun 12 Temmuz Çarşamba günü CHP Genel Merkezi önünde olması bekleniyor.

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