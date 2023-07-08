Türkiye’nin en zehirli yılanı tavuk kümesinde yakalandı!

TUNCELİ'de tavuk kümesine girerek bir tavuğu zehirleyen koca engerek, doğa koruma ve milli parklar görevlisi tarafından kümesten çıkarılarak doğal ortamına salındı.

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Olay, Tunceli merkeze bağlı Aktuluk Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre tavuk kümesinde koca engerek gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipte yer alan doğa koruma görevlisi Murat Özel, yılan yakalama maşasıyla engereği bulunduğu alandan çıkarmaya çalıştı.

Engereğin direnmesi ve kümesin dar olması sebebiyle Özel, yılanı kuyruğundan tutarak kovaya koydu. Vatandaşlara, yılana öldürmedikleri için teşekkür eden Özel, bu tür durumlarla karşılaşıldığında vatandaşların müdahalede bulunmak yerine kendilerine haber vermesi gerektiğini söyledi. Yaklaşık 2 metre boyundaki koca engerek, doğa koruma görevlisi Murat Özel tarafından yeniden doğal ortamına salındı.

Koca engerek, Türkiye’nin en zehirli yılanı olarak biliniyor ve son zamanlarda Tunceli’de sık sık görülüyor.