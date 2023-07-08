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Türkiye’de en kalitesiz hava o ilçede ölçüldü!

Türkiye’de en kalitesiz hava o ilçede ölçüldü!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hava kalitesi ölçüm sonuçlarına göre Sinop Boyabat'ın hava kalitesi, Türkiye'nin 'en kalitesiz havası(tehlikeli)' olarak ölçüldü.

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Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın web sayfasında yayımladığı bu raporlarda Boyabat ilçesinin hava kalitesi 347 (tehlikeli) seviyede görünüyor. Ayrıca "Hava kalitesi ciddi sağlık etkileri oluşturabilecek seviyede" ifadelerine yer verildi.

8 Temmuz Cumartesi günü Boyabat dışında Türkiye'de herhangi bir yerde hava kalite indeksi 'tehlikeli' seviyede olan başka bir bölge ölçülmedi.

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