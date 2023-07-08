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Türk yardım kuruluşları, Moritanya'da yaklaşık 675 bin kişiye kurban eti ulaştırdı

Türk yardım kuruluşları, Moritanya'da yaklaşık 675 bin kişiye kurban eti ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve diğer Türk sivil toplum kuruluşları (STK), Moritanya'da yaklaşık 675 bin kişiye kurban eti dağıttı.

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TDV ve diğer Türk STK'ler tarafından Moritanya'da 3 bin 378 büyükbaş kesildi.

Türkiye'den gelen vakıf ve STK yetkililerinin gözetiminde başkent Nuakşot ve ülkenin farklı bölgelerinde İslami usuller gözetilerek kesilen kurbanların etlerinden, yaklaşık 675 bin kişi faydalandı.

Türkiye ile Moritanya arasında ivme kazanan ilişkilerin ve gönül köprüsünün de bir göstergesi olan kurban yardımları, her yıl düzenli olarak Moritanya’da yardıma muhtaç kesime ulaştırılıyor.

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