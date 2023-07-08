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CHP'li Özel ve Cumhuriyet gazetesi, Fahrettin Altun'a tazminat ödeyecek

CHP'li Özel ve Cumhuriyet gazetesi, Fahrettin Altun'a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in müvekkiline yönelik ifadeleri nedeniyle 10 bin TL daha tazminat ödeyeceğini açıkladı. Tunç, Özel'in bugüne kadar toplam 58 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildiğini bildirdi. Tunç, Cumhuriyet gazetesi hakkındaki davanın da sonuçlandığı duyurdu.

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Fahrettin Altun'un avukatı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan davada 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildiğini bildirdi.

Özel hakkında daha önce de tazminat kararları çıktığını hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:

"CHP'li Özgür Özel'in, Sayın Fahrettin Altun hakkında söylediği yalanlara karşı açtığımız bir diğer davada 10 bin lira tazminat daha ödemesine hükmedildi. Böylece şu ana kadar farklı dosyalardan toplam 58 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Diğer davaları devam etmekte."

Cumhuriyet gazetesi, 20 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Tunç, Cumhuriyet gazetesi hakkındaki davanın da sonuçlandığını belirterek, "Cumhuriyet gazetesinin Sayın Fahrettin Altun'a yönelik asılsız ve mesnetsiz iddialar içeren ve tümü için tekzip yayınladığı haberleri sebebi ile ikame ettiğimiz davanın istinaf incelemesinde gazete aleyhine 20 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi." ifadelerini kullandı.

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