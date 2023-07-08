Muğla'da İdil Biret Müzik Festivali başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 4.İdil Biret Müzik Festivali 7 Temmuz’da başladı. Festival bu yıl Cumhuriyet’in 100.yılı başlığında gerçekleştirildi. Festivalde kariyerlerine yurt dışında devam eden dört genç müzisyen sahne aldı.

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İdil Biret adını taşıyan ilk müzik festivali olan ve her yıl büyük ilgi gören festivalde bu yıl kariyerini Almanya'da sürdüren piyanist Nihan Ulutan ve kariyerini Amerika'da sürdüren opera sanatçısı Cumhur Görgün, kariyerine Fransa'da devam eden piyanist Güray Başol ile kariyerine İngiltere'de devam eden piyanist Leyla Cemiloğlu solistliğinde gerçekleşiyor. Festival Münif Akalın şefliğinde Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrası eşliğinde Prof. Dr.Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda başladı.

4. Muğla İdil Biret Müzik Festivali açılış konseri kariyerini Almanya'da sürdüren piyanist Nihan Ulutan ve kariyerini Amerika'da sürdüren opera sanatçısı Cumhur Görgün solistliğinde gerçekleşti. Açılış konserinde Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle 10. yıl marşı, Mozart’ın 20. Piyano konçertosu ile Mozart, Rossini, Bizet ve Saygun'un konser aryalarından seçmeler seslendirildi.

4.İdil Biret Müzik Festivali’nin açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ Festivalimizin ilkini Stratonikeia Antik Kentinde düzenledik. İlk festivalimize 5 binin üzerinde dinleyici katıldı. Sanatçımız İdil Hanımın daha önce birlikte çalıştığı genç arkadaşları bir arada sizlerle buluşturuyoruz. 100. Yıl Festivali çok önemli. Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata vermiş olduğu önem hepimiz tarafından biliniyor. Kurtuluş Savaşı tam bitmemesine rağmen Ankara’da operanın açılmasını talimatını veren kişi. Savaşın ortasında bile sanata önem vermesi ve vatandaşlarla sanatı buluşturmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. 100’ncü yılımız çok önemli. Ancak biz Cumhuriyetimizi sanatla, kültürle ve bilimle buluşturmadığımız taktir de maalesef onun mirasını tam olarak temsil edememiş, ona layık olmamış olacağız. Onun için biz sanata, kültüre, bileme önem vermemiz ve gençlerimizi, çocuklarımızı bu şekilde yetiştirmemiz lazım. Eğer bunu yapabilirsek ona layık olacağız. Böylelikle Cumhuriyeti demokrasiyle, bilimle, kalkınmayla taçlandırmamız gerekiyor. İdil Biret’te Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetinin yetiştirdiği çok değerli ve bütün kıtalarda bizi temsil eden uluslararası bir sanatçıdır” dedi.

Festivalin kapanışı 10 Temmuz’da

Festivalin kapanış konseri kariyerine Fransa'da devam eden piyanist Güray Başol ile kariyerine İngiltere'de devam eden piyanist Leyla Cemiloğlu solistliğinde gerçekleşecek. 10 Temmuz Pazartesi saat 21.00’da olacak konserde, Bach’ın Air ve Fa Minor piyano konçertosu, Erkin’in Sinfonietta eseri ve Beethoven’in 3. Piyano konçertosu seslendirilecek.