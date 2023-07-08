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Emeklilerin zamlı maaşlarının yatacağı tarih belli oldu! İşte SSK ve Bağ-Kur emekli maaş ödeme tarihleri...

Emeklilerin zamlı maaşlarının yatacağı tarih belli oldu! İşte SSK ve Bağ-Kur emekli maaş ödeme tarihleri...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra refah payı ve seyyanen zam da eklenmesiyle emeklilere yüzde 25 zam yapılırken zamlı maaşların ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Maaşların yatacağı tarihler belli oldu

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edildi. Buna göre emekli maaşlarına temmuz ayından itibaren yüzde 25 zam yapılacak.

17 Temmuz'dan itibaren hesaplarda...

Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B Bağ-Kur Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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