Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi! Maksadını aşan sözler...

"Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar veriyor" açıklaması olay olan eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, "Maksadını aşan sözler söylemiş olabilirim" diyerek Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi.

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Eski CHP Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerinin ardından özür diledi. Gazeteci Fatih Altaylı, Hikmet Çetin'in CHP'deki değişim tartışmaları hakkında, "Kılıçdaroğlu CHP’yi çok fazla sağa çekiyor. Keşke SHP’yi kapatmasaydık. Keşke Sosyal Demokrat Halkçı Parti’yi CHP ile birleştirmeseydik. Bugün SHP kalsaydı. Bugün böyle bir partiye ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Kılıçdaroğlu partiye Deniz Baykal’dan bile daha fazla zarar veriyor" dediğini yazdı.

Yine Fatih Altaylı üzerinden düzeltti

Sözleri siyaset gündeminde oturan Hikmet Çetin, bugün Altaylı'ya yaptığı ikinci açıklamada ise “Maksadını aşan sözler söylemiş olabilirim. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür dilerim” dedi. CHP yönetiminden Çetin'e bazı sitem ve eleştiriler gitmiş olabileceğini belirten Altaylı da "Sevgili Hikmet Abi, bunları yazarak seni zor duruma düşürdü isem ben de senden özür dilerim. 'Fatih, bunlar ardamızda' deseydin, emin ol yazmazdım" ifadesini kullandı.