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Para atıcılıkta Türkiye altın madalya kazandı!

Para atıcılıkta Türkiye altın madalya kazandı!

Para atıcılıkta WSPS Dünya Kupası, Hırvatistan'da sürüyor. Türkiye, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı.

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Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentindeki WSPS Dünya Kupası 10 metre havalı tabanca karışık takım (P6) SH1 kategorisinde Türkiye'yi Ayşegül Pehlivanlar ve Cevat Karagöl temsil etti.

Pehlivanlar ve Karagöl, toplam 552 puanla Hindistan ile final mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Milliler, Hindistan'ı 16-8 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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