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Kayseri'de kazadan sonra çıkan kavgada şoför bıçaklandı!

Kayseri'de kazadan sonra çıkan kavgada şoför bıçaklandı!

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından araç sürücüleri birbirine girdi. Kazada bir sürücü bıçaklanırken diğeri darp edildi.

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İlçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde 38 KP 022 plakalı otomobil ile 03 ACV 107 plakalı minibüs çarpıştı. Kazanın ardından araç sürücüleri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü bıçakla yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan sürücü ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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