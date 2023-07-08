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Fatma Beyaz yeniden Galatasaray HDI Sigorta'da

Fatma Beyaz yeniden Galatasaray HDI Sigorta'da

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezonu Adam Voleybol’da kiralık olarak geçiren Fatma Beyaz ile yeniden anlaştı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, orta oyuncu Fatma Beyaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Voleybol kariyerine Vakıfbank altyapısında başlayan Fatma Beyaz, sırasıyla Salihli Belediyespor, Ordu Telekom, Yeşilyurt, İdmanocağı, Özateş, Beşiktaş, Kale 1957 Spor, Bolu Belediyespor, Galatasaray ve Adam Voleybol takımlarında forma giydi.

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