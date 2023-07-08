Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fatih Altaylı'nın FETÖ sorusunu yanıtladı: Ben onları Devlet zannediyordum

Aziz Yıldırım, gazeteci Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulundu. Altaylı'nın, "Madem bu FETÖ'yü bu kadar iyi biliyordunuz da, şimdi hepsi kaçak ya da hapiste olan FETÖ'cü hakim ve savcıları niye kulübünüze üye yapıp, üye kartlarını bizzat elinizle götürüp verdiniz?" sorusuna Yıldırım, "Devlet onu oraya koyduysa biz saygı gösteririz. Bu kişiye değil, devlete saygıdır. Devleti yönetenler oraya yanlış kişiyi koymuşsa, bunun sorumlusu ben olamam." yanıtını verdi.

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Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, gazeteci Fatih Altaylı'ya açıklamalar yaptı. Yıllardır çeşitli sosyal medya platformlarında Samandıra'da FETÖ'cü hakim ve savcılarla düzenlenen futbol müsabakası fotoğrafları üzerine Altaylı tarafından şu soru soruldu:

"Aziz Bey, madem bu FETÖ’yü bu kadar iyi biliyordunuz da, şimdi hepsi kaçak ya da hapiste olan FETÖ’cü hakim ve savcıları niye kulübünüze üye yapıp, üye kartlarını bizzat elinizle götürüp verdiniz? Niye bu heriflerle Fenerbahçe tesislerinde aynı takımda maç yaptınız?"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, bu soru üzerine şöyle konuştu:

"Her maç bilet istemeye başladılar"

Bir davam vardı ve bunun için Beşiktaş’taki Adliye’ye gitmiştim. İşim bitti, çıkacağım, başkanım sizinle tanışmak isteyen hakim ve savcılar var dediler. Hakim, savcı bizim için Devlet’i temsil ediyor. Tabii dedim. Bir odaya gittik. İçerde bildiğin adamların hepsi. Fikret Seçen. Zekeriya Öz, kim varsa. Tanıştık, hasbıhal ettik. Zekeriya Öz Galatasaraylı imiş, diğerleri Fenerbahçeli. ‘Başkanım maçlara bilet bulamıyoruz’ diye yakındılar. Ben de hallederiz dedim. Her maç bilet istemeye başladılar. Biz de yolluyoruz. Mesele de değil. Sonuçta Devlet’in adamları. En çok bilet isteyen de Zekeriya Öz. Yahu bu adam Galatasaraylı, bu kadar bileti niye istiyor falan diye de düşünüyorum.

"Bunları Devlet'in adamı diye kulübe üye yaptım"

Sonra dediğin gibi bunlar gelip bizim tesislerde bir maç yaptılar. Belediye tesislerinde de bir maç oldu. Ben oynamadım hiçbirinde. Saha kenarında idim. Ama yapıldı o maçlar, doğru. Bu arada Fenerbahçeli olanlar kulübe üye olmak istediler. Onu da yaptık. Sizinkiler de yaptı. Zekeriya Öz de Galatasaray’a üye oldu. Ama emin ol, bizim aklımızda o zaman FETÖ METÖ yok. Sonra bir baktık ki, bize yapılan kumpasın içinde bunlar var. Ama emin ol ben bunları Devlet’in adamı diye tanıdım. Devlet’in adamı diye kulübe üye yaptım.

"Pişman değilim, niye?"

Bakın şunu da söyleyeyim. Pişman mıyım? Değilim. Bugün olsa yine yaparım. Niye? Çünkü biz bilemeyiz kim kimdir. Devlet bilir. Devlet onu oraya koyduysa biz saygı gösteririz. Bu kişiye değil, devlete saygıdır. Devlet’i yönetenler oraya yanlış kişiyi koymuşsa, bunun sorumlusu ben olamam.

"Ben onları Devlet zannediyordum"

Soruyorsunuz ya ‘Bu FETÖ’cüleri nasıl üye yaptın?’ diye. İşte böyle yaptım. Gerçekten bilmiyordum bunların FETÖ’cü olduğunu. Ben onları Devlet zannediyordum.

"Fenerbahçe kötüyse gülmem mümkün değil"

Onca imkana rağmen kulübün bu kadar kötü yönetilmesine üzüldüğüm için bir şeyler söylemek ihtiyacı hissetim. Gezip eğleneceğim, keyif yapacağım bir zamanda ne işin var da çıkıp konuşuyorsun diye kızıyorum bazen kendime ama Fenerbahçe içimize işlemiş bir kere. Fenerbahçe iyi değilse, şahsi imkanlarımız ne olursa olsun gülüp eğlenmemiz mümkün değil. Bu yüzden çıkıp, tüm Fenerbahçelilerin üzüntüsünü, sıkıntısını anlatıyorum.