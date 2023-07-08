Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Özkan Uğur hayatını kaybetti! Özkan Uğur'un hastalığı neydi?
MFÖ grubunun üyelerinden ünlü şarkıcı ve oyuncu Özkan Uğur hayatını kaybetti.. 2013 yılında lenfomaya yakalanan ünlü sanatçı Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenmişti. Geçtiğimiz günlerde yeniden yoğun bakıma kaldırılan Uğur'un acı haberini Sağlık Bakanı Fahretti Koca duyurdu. Koca sosyal medya hesabından paylaşımda, "Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
Daha önce üç kez lenf kanserini yenen, üç hafta önce de yoğun bakıma alınan MFÖ müzik grubu üyesi Özkan Uğur hayatını kaybetti.
Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:
"Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
'Öldü' iddialarına tepkiler peş peşe gelmişti
Özkan Uğur'un, kısa süre önce entübe edildiği bilgisi paylaşılmıştı. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen Özkan Uğur'un tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği aktarılmıştı.