Galatasaray, kamp için Avusturya'ya gitti!

Galatasaray, 8-18 Temmuz tarihleri arasında ikinci etap kamp çalışmalarını yapmak için Avusturya'ya gitti.

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Avusturya’nın Bad Waltersdorf kasabasında 8-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Teknik Direktör Okan Buruk, teknik heyet ve futbolcular daha sonra pasaport işlemlerinin ardından uçakla Avusturya'ya hareket etti.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathia Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Demiroğlu, Caner Doğan, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Berk Balaban