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Freni boşalan kamyon önce ağaca, sonra elektrik diğerine çarptı!

Freni boşalan kamyon önce ağaca, sonra elektrik diğerine çarptı!

Aksaray'da el freni çekili olmasına rağmen freni boşalan römorklu kamyon önce ağaca, sonra elektrik diğerine çarptı

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Aksaray’da sürücüsünün el frenini çekip yol kenarına bıraktığı römorklu kamyon freni boşalarak yoldan çıktı. Kamyon, önce yol kenarındaki ağaçlara ardından elektrik direğine çarparak durabildi.

Olay, Aksaray’ın Ortaköy ilçesi Balcı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy ilçesinden Aksaray’a seyrederken 50 UT 627 plakalı römorklu kamyon ile markete girmek için yol kenarına park eden İsa Özkan, el frenini çekip markete girdi. Markete girdikten sonra freni boşalan kamyon kendi kendine hareket ederek bir süre yolda gitti. Ardından yoldan çıkan kamyon önce yol kenarındaki ağaçlara sonra da elektrik direğine çarparak durabildi. Kamyonun freni boşaldığı esnada yolda başka bir araç ve yayanın bulunmaması adeta faciayı önledi.

Olayın şokunu yaşayan sürücü İsa Özkan, “Markete sigara almaya gittim. Ben gelmeye araba gitmiş. Araç çalışmıyordu. Kendi kendine gelmiş” dedi.
Meydana gelen kazada kamyonda büyük çapta maddi hasar oluşurken, yüksek gelirim kabloları koparak tırın etrafına düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ortaköy Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 sağlık ekipleri, elektrik görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Görevliler o bölgedeki elektriği keserek bir facianın yaşanmasını önledi. Yapılan incelemede kamyonun freninin boşaldığı belirlendi.

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