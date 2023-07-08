Paramotorla Adana'dan Mersin'e 2,5 saatte uçtu!

Türk Hava Kurumunda (THK) öğretmen pilot olarak görev yapan 28 yaşındaki Selin Ayvalı, Adana'dan Mersin'e paramotorla 2,5 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

Abone ol

Yaklaşık 7 yıl eğitim aldığı THK Yamaç Paraşütü Okulunda 1 senedir öğretmen pilot olan Ayvalı, AA muhabirine, kurumdaki çalışmaları kapsamında eğitim uçuşları yaptıklarını söyledi.

Adana'dan Mersin'e bir rota belirlediklerini kaydeden Ayvalı, "Ekip arkadaşlarımla 70 kilometrelik bir rota belirledik. Bir gün önceden meteorolojik şartları da göz önünde bulundurarak ekipmanımızı ayarladık. Benzinimizi ayarladık ve Adana'dan Mersin'e 70 kilometre boyunca uçtuk. Mersin'e de iniş yaptık." dedi.

Paramotorun yakıt kapasitesinin 12 litre olduğunu dile getiren Ayvalı, "9 litre yakıtı yanımıza aldık. Ben kiloma, havanın yoğunluğuna ve kullandığım gaza da bağlı olarak sadece 5 litre harcadım. O zaman ben hesap yapmıştım. 100 lira tutuyordu. O zamanın benzin fiyatıyla. 100 liraya Adana'dan Mersin'e gayet keyifli bir uçuş yaptım." diye konuştu.

Uçmanın çocukluk hayali olduğunu dile getiren Ayvalı, "Şu an önce Türkiye'yi motorlu yamaç paraşütüyle gezmek, sonrasında da dünyada rotalar belirleyip bir şekilde güzel manzaraları deneyimlemek, insanlara göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kadınlar arasında paramotorla uçuşların çok azınlıkta olduğuna değinen Ayvalı, "Dünyada daha gelişmiş durumda. Daha çok biliniyor. Daha çok tercih ediliyor." dedi.

Yamaç paraşütünde belli bir yerden kalkıp havanın şartlarını değerlendirerek motorsuz uçuşlar yapabildiğini aktaran Ayvalı, "Motorlu yamaç paraşütünde öyle değil. İstediğiniz kadar alçağa inip, istediğiniz kadar yükseklere çıkabildiğinizden dolayı inanılmaz keyifli manzaralara, hiç göremeyeceğiniz anlara şahitlik ediyorsunuz. Paramotor hayatıma girmeseydi asla yaşayamayacağım bir heyecandı." diye konuştu.