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Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un vefatı nedeniyle Üsküdar konserini iptal etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un vefatı nedeniyle Üsküdar konserini iptal etti

Şarkıcı, gitarist, söz yazarı ve oyuncu Mazhar Alanson'un akşam Üsküdar'da vereceği konser iptal edildi.

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Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan konserde ünlü sanatçı, yakın arkadaşı ve aynı zamanda MFÖ grubunda birlikte çalıştığı Özkan Uğur'un vefatı nedeniyle sahneye çıkamayacak.

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