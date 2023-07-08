Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un vefatı nedeniyle Üsküdar konserini iptal etti
Şarkıcı, gitarist, söz yazarı ve oyuncu Mazhar Alanson'un akşam Üsküdar'da vereceği konser iptal edildi.Abone ol
Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan konserde ünlü sanatçı, yakın arkadaşı ve aynı zamanda MFÖ grubunda birlikte çalıştığı Özkan Uğur'un vefatı nedeniyle sahneye çıkamayacak.
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