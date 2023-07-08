MFÖ Özkan Uğur hayatını kaybetti! Siyaset ve sanat dünyasından taziye mesajları yağıyor
Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Özkan Uğur, 3 kez yendiği kansere bu kez yenildi. Acı haberi Sağlık bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyaset ve sanat dünyasından taziye yağıyor...
Üç kez lenf kanserini yendikten sonra 3,5 ay önce yeniden yoğun bakıma alınan pop müziğin önemli ismi Özkan Uğur, hayatını kaybetti. MFÖ Grubu'nun Özkan'ı Özkan Uğur, 69 yaşındaydı. Özkan Uğur'un acı haberini Sağlık bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere politika ve sanat dünyasından taziyeler peş peşe geldi...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acı haberi şöyle duyurdu: "Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından taziyelerini paylaştı: "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Türk Müziği'nin unutulmaz gruplarından MFÖ'nün solisti, canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazınan kıymetli sanatçımız Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun." paylaşımı yaptı.