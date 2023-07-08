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Ünlü şef Somer Sivrioğlu MasterChef'e geri döndü

Ünlü şef Somer Sivrioğlu MasterChef'e geri döndü

MasterChef All Star sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Seyircilerin heyecanla beklediği Somer Sivrioğlu'nun yeni bölümde yer alması izleyicileri heyecanlandırdı.

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2018 yılından bu yana Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri üyeliğinde Tv8 ekranları aracılığı ile yayınlanan fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni sezonu ile de reyting rekorlarını alt üst etmeye devam ediyor.

2023 sezonunu "All Star" sezonu olarak duyuran sevilen yarışma programı, 14 Haziran tarihinden bu yana nerede ise her akşam yeni bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.

MasterChef Türkiye'nin sevilen şeflerinden Somer Sivrioğlu'nun All Star çekimlerinde yer almaması günlerce merak konusu olmuştu.

Yarışmaya geri döndü

Yurt dışında yeni mekan açtığı için çekimlere dahil olamayan Sivrioğlu, yarışmaya geri döndü.

MasterChef'in yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef "Çok sevdiğimiz bir şef, canımız, kardeşimiz, arkadaşımız" diyerek Somer Şef'i çağırdı.

Alkış tufanı koptu

Sivrioğlu'nun stüdyoya girmesiyle büyük bir mutluluk yaşayan yarışmacılar alkış tufanı kopardı.

Yeni sezon için heyecanını paylaşan Sivrioğlu, "İnanılmaz bir kadro var ama yani zaten nereye baksam hepsi aynı" ifadelerini kullandı.

Sivrioğlu'nun dahil olduğu yeni bölümde ise ana kadroya giremeyen yarışmacılar arasında yedek kadronun belirlenmesi için bir oyun daha oynanacak.

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