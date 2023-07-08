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Özkan Uğur'un ailesinden ilk açıklama: Umutla bekledik

Özkan Uğur'un ailesinden ilk açıklama: Umutla bekledik

69 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Özkan Uğur'un ailesi, resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

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3 kez kanseri yendikten sonra böbrek rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda entübe edilen MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, hastanede hayatını kaybetti. Uğur'un ölümü sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğarken ailesinden de ilk açıklama geldi.

"Bir süredir tedavi edilmekteydi"

Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur, sanatçının resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Özkan Uğur'umuzu kaybettik. İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan'ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi.

"Yaşam savaşı bugün sonlandı"

Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan'ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur"

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