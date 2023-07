Pelkas için transfer açıklaması! "Gündemimizde yok"

DG Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, adı kırmızı-beyazlı takımla anılan Dimitris Pelkas'ın gündemlerinde olmadığını söyledi.

Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün yaptığı günün ikinci antrenmanla devam etti.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Servet Çetin, idmanların yoğun tempoda devam ettiğini söyleyerek, “Yoğun şekilde çalışıyoruz. Biraz geç başladık ama bu arayı telafi edeceğiz inşallah. Şu anda da bir sıkıntı yok. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Biz hocalar olarak biraz kafamız yoğun. Transferlere odaklandık. Gayet iyi gidiyor. İnşallah Erzurum kampına gidene kadar takımı bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Onun için uğraşıyoruz. İnşallah o döneme kadar sakatlık vermeyiz. Hazırlıklarımız da şu an iyi gidiyor” dedi.

“Transferde yoğun şekilde çalışıyoruz”

Transfer çalışmaları ile ilgili yöneltilen soruya Çetin, “Yoğun şekilde çalışıyoruz yani. Antrenman bitiyor. Hemen oyuncu izliyoruz, yemeğimizi izliyoruz daha sonra uyuyana kadar oyuncu izliyoruz. Havuz gerçekten çok dar. Herkes o havuzdan oyuncu almaya çalışıyor. İyi oyuncuları bulmaya takıma kazandırmaya çalışıyoruz ama şu an net bir şey yok. Beğendiğimiz oyuncular çıkıyor tabii ama işte maddi boyutu, oyuncuların ailevi, şehir tercihleri gibi bazen sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Şu an netleşen gerçekten bir şey yok ama var gücümüzle bir an önce oyuncuları aramıza katmaya çalışıyoruz. 6 numara 8 numara stoper ve forvette oyunculara bakıyoruz. Çünkü o bölgelerde eksiklerimiz var. Başkanımız, yönetimimizle bu bölgelerde arayışımız hızla devam ediyor” yanıtını verdi.

“Şu an takımdan ayrılacak yok”

Bir gazetecinin, “Takımdan ayrılacak isimler belli oldu mu?” sorusuna Çetin, “Yatabare'nin sözleşmesi bitti zaten. Sözleşmesi biten oyuncular var. Onlarla ilgili bir istişaremiz olmadı ama dediğimiz gibi şu an sözleşmesi devam eden oyuncular başladı çalışmaya. Şu an takımından ayrılacak oyuncular yok. Şu an sözleşmesi devam eden oyuncular Ahmed Musa'nın dışında herkes burada. Çalışmalara devam ediyoruz, kulübün sözleşmeli oyuncuları bunlar. Şu ana kadar bize gelen bir şey yok. Olursa da sizinle paylaşırız zaten” dedi.

“Pelkas’la görüşmemiz yok”

Bir basın mensubunun, “Pelkas ile görüşme sağladınız mı?” sorusuna ise Çetin şu yanıtı verdi:

“Yok şu an öyle bir görüşme, sürekli söyleniyor, yazılıyordu basında. Yani Pelkas iyi oyuncu. Onu herkes ister ama bütçesinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani normalde gerçekten kaliteli bir oyuncu her hoca takımında görmek ister ama şu an öyle bir Pelkas'la alakalı bir gündemimiz yok.”

Çetin son olarak, genç oyunculara önem vereceklerini belirterek, “Gençlere maçlarda şans vereceğiz inşallah. İnşallah faydalanabileceğimiz oyuncular çıkar. Kesinlikle gençlere önem vereceğiz. Yetenek olarak gerçekten çok iyiler. Biraz fiziki anlamda biraz sıkıntılar var. İnşallah biz de elimizden geldiğince o sıkıntılarını gidermeye çalışacağız. Yeter ki formayı hak etsinler. Formayı veririz. Yeter o özveriyi, o özgüveni bize versinler” ifadelerini kullandı.

Çalışmalar devam ediyor

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koşu ile devam etti. Ardından istasyon çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise çift kale maç yaptı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.