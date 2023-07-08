Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7'li koalisyondan 1 kişi bile istifa etmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane'de toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. "Seçimlerde sadece 7'li koalisyon masasını devirmediniz, Pensilvanya'dan Kandil'e tüm destekçilerini de sandığa gömdünüz." sözleriyle Gümüşhanelilere seslenen Erdoğan, "7'li koalisyondan 1 kişi bile istifa etmedi. 1 tanesi açık yüreklilikle seçmenine hesap vermedi.'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen bizimle beraber girdiğin bütün seçimleri kaybettin hala utanmadan burada duruyorsun. Bak Yunanistan'da Çipras seçimi kaybetti, bıraktı. Bu kadar bu konuda hassas sende bu yok. CHP'nin seçmeninin verdiği oylara da bunlar kondular." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: ''Selçuklu'nun Osmanlı'nın gözbebeği olan Gümüşhane nasıl 1048'de Türk İslam mührünü vurduysa 2023'de Türkiye Yüzyılı mührünü gönlümüze nakşeden Gümüşhane. Bugün sizleri bir kez daha hürmetle selamlıyorum.

Gümüşhane'nin civanı mert insanlarına sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Az önce Bayburt'taydık. Seçimlerde verdikleri rekor destek için teşekkür ettik. Şimdi de Gümüşhane'nin misafiriyiz. Tarihi oy oranıyla bize sahip çıkan Gümüşhane'ye teşekkür ediyorum. Bizimle omuz omuza yürüdüğünüz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Tarihimizin en kritik seçimlerinde sizler bize inandınız. Güveninizi de Türkiye 2. olarak gösterdiniz. Hiçbir karanlık plan ve iftiranın aramızdaki muhabbeti sarsamayacağını ispat ettiniz. Seçimlerde sadece 7'li koalisyon masasını devirmediniz, Pensilvanya'dan Kandil'e tüm destekçilerini de sandığa gömdünüz.

"28 mayıs'tan bu yana kendilerine gelemediler"

Milli beka dediniz, teröre geçit yok dediniz. Terör örgütlerini yerle yeksan ettiniz. Sırtını dayayanlara unutamayacakları bir ders daha verdiniz. O günden beri kendilerini toparlayamadılar. 28 Mayıs'tan bu yana kendilerine gelemediler. Hala birbirleriyle dövüşüyorlar. Yaşadıkları şoku atlatamadılar. Terör örgütleriyle iş birliğinden utanmayanları sandığa gömdüğünüz için sizlerle gurur duyuyorum. Gümüşhane ile aynı yolun yoldaşı olduğum için Allah'a hamd ediyorum. Biz Gümüşhane'yi severiz, Gümüşhane'de bizi sever. Eller ne derse desin bu can bu tende oldukça Gümüşhane'yle muhabbetimiz devam edecektir. Daha fazla koşturacağız, daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz. Bugün hem sizlere teşekkür etmeye hem de yapımı tamamlanan eserleri açmaya geldik. Diyorlar ki bir insan bu kadar sevilir mi? Ben de sizleri seviyorum. Gümüşhane'de hepsi farklı alanlarda 1 milyar 100 milyon lira tutarında 52 kalem eser hizmet tamamlandı.

"Biz 2 seçim arasında ağız değiştirenler değiliz"

Gümüşhane Belediyemiz ile millet bahçesinden pazar yerlerine 26 ayrı yatırımı sizlerin istifadesine sunuyoruz. Üniversitemize ait meslek yüksek binasını ve yurt binasını resmi olarak bugün hizmete açıyoruz. Bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu tesislerin inşasında emeği geçen tüm çalışanlara şükranlarımı sunuyorum. Özellikle turizm alanında tabi güzellikleri ve tarih hazinesiyle Gümüşhane ciddi bir potansiyele sahip. Bunların harekete geçirilmesi için şehrimizi yeni projelerle destekleyeceğiz. Bunları söylerken CHP genel başkanı gibi laf olsun diye söylemiyoruz. Onlar şu anda kendi aralarında birbirine girdiler. Bay bay Kemal'den bir şey olmaz. Biz meydanlarda verdiği sözü Ankara'ya dönünce unutanlardan değiliz. Biz 2 Seçim arasında ağız değiştirenler değiliz biz sözünün eri bir partiyiz. Biz sözünü senet olarak kabul eden bir ittifakız. Cumhur İttifakı olarak partilerimiz verdikleri sözün arkasında durdular. Neyi taahhüt etmişsek onu da yerine getirdik. 21 yılda 32 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

18 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda 870 milyon lira tutarında kaynak aktardık. 2 sağlık tesisinin yapımı süreci devam ediyor. TOKİ vasıtasıyla 1895 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. İlk evim arsa projesiyle arsalarımızı sizlerin hizmetine sunacağız. İktidara geldiğimizde arıtma tesisi yoktu. Bugün 4 adet atık su artırma tesisi ile hizmet veriyoruz. 2002'de 1 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz buna 127 kilometre daha ilave ettik.

"Zigana Tüneli'ni tamamlayıp hizmete açtık"

Toplam 27 bin 600 metre uzunluğunda tünel inşa edip trafiğe açtık. Gençler Zigana Dağı'nı geçilmez olmaktan çıkartan Zigana Tüneli'ni tamamlayıp hizmete açtık. Nereden nereye. Neydi o Zigana'nın hali. Beraber yaptık. Gümüşhane ve Bayburt'a hizmet edecek havalimanımızla illerimiz başka bir hal alacak. 21 yılda 20 baraj 4 gölet 11 sulama tesisi ve 13 hidroelektrik santral olmak üzere 97 tesis inşa ettik. Durmadan dinlenmeden şehrimiz için çalışıyoruz. Emniyetten rakamı aldım, 35 bin kişi şu anda burada. Bayburt'ta 40 bindi. Daha iyi olacak.

"7'li koalisyonda 1 kişi bile istifa etmedi. Hiçbiri siyaseti bırakmadı"

Gümüşhane 2014'te Türkiye 3., 2018 seçimlerinde Türkiye 2., 2023 seçimlerinde yine Türkiye 2. oldu. Ben istiyorum ki Türkiye 1. olsun. 28 Mayıs seçimleri en önemli seçimlerden biridir. Türkiye bu seçimlerde gelecek asrının nasıl olacağına karar vermiştir. 28 Mayıs'tan bu yana muhalefet ve masanın haline baktıkça bunu daha iyi anlıyoruz. Kavganın ardı arkası kesilmiyor. 1 ay önce ülkeyi beraber yönetmekten bahsedenler bugün birbirlerine laf etmekten geri durmuyor. 7'li koalisyondan 1 kişi bile istifa etmedi. Hiçbiri siyaseti bırakmadı. 1 tanesi açık yüreklilikle seçmenine hesap vermedi. Açıkça kaybettiler fakat hezimetlerini başarı gibi pazarlamaktan vazgeçmediler. Toplam oyları yüzde 1i bulmayan tabela partilerinin sevincini anlıyoruz. CHP'den 39 vekil kopardılar.

"Partisinin dolandırılmasına aracılık eden hesap uzmanına ne oluyor?"

Sen bizimle beraber girdiğin bütün seçimleri kaybettin hala utanmadan burada duruyorsun. Bak Yunanistan'da Çipras seçimi kaybetti, bıraktı. Bu kadar bu konuda hassas sende bu yok. CHP'nin seçmeninin verdiği oylara da bunlar kondular. Partisinin dolandırılmasına aracılık eden hesap uzmanına ne oluyor? Birkaç hafta önce 39 vekili altın tepsiyle sunan zatın yaşadıklarından ders çıkarmadan 16'lı masa kurmaktan bahsediyor. Zaten CHP genel başkanı ittifak politikasıyla maharetini açıkça gösterdi. Siyasi parti kurmayı uyanıkların gözünde yatırım aracı olarak görüyor.

"Gündemimizde enflasyonu düşürmek hayat pahalılığını sonlandırmak var"

CHP'Li vatandaşlarımıza Allah sabır versin. Adımlarımızı atarken muhalefetin ne dediğine bakmıyoruz. Kendi önceliklerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Gündemimizde deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması var. Enflasyonu düşürmek hayat pahalılığını sonlandırmak var. Gündemimizde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek var. Dün emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi Meclis takdirine sunduk. Çalışanlarımızı enflasyon karşısında koruma taahhüdünü bir kez daha gösterdik.''