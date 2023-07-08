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Sahil Güvenlik ekipleri selde mahsur kalan iki kişiyi helikopterle kurtardı

Sahil Güvenlik ekipleri selde mahsur kalan iki kişiyi helikopterle kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul Şile'de yağmur sonrası yaşanan selde mahsur kalan 2 kişiyi helikopterle kurtardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kurtarma operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sahil Güvenlik Komutanlığımız her türlü şartta vatandaşlarımızın yanında. Bugün Şile Hacıllı köyü mevkiinde mahsur kalan 2 vatandaşımız, Sahil Güvenlik helikopteri ve Dalış Timimizin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum."

Paylaşımda, kurtarma anlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.

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