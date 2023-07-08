BIST 6.187
DOLAR 26,04
EURO 28,57
ALTIN 1.612,21
HABER /  DÜNYA

Rusya: ABD, Ukrayna’ya misket bombası vererek ölen çocukların sorumlusu olacak

Rusya: ABD, Ukrayna’ya misket bombası vererek ölen çocukların sorumlusu olacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Orta Doğu’daki tecrübelerin misket bombalarının çatışmalar sona erdikten sonra bile patlayabileceğini gösterdiğini belirterek, ABD’nin Ukrayna’ya vereceği bu bombalarla Ukraynalı ve Rus çocuklar dahil ölenlerin sorumluluğunu taşıyacağını duyurdu.

Abone ol

Zaharova, ABD’nin Ukrayna’ya misket bombası gönderme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın bu kararla “Ukrayna’daki çatışmayı son Ukraynalıya kadar uzatmayı amaçladığını” iddia eden Zaharova, ABD-NATO silah sistemlerinin Ukrayna’ya her tesliminde sivillerin risk altında olacağını öne sürdü.

Orta Doğu ve dünyanın diğer bölgelerinde misket bombalarının kullanımıyla ilgili tecrübelerin, bunların uzun süre patlamadan kalabileceğini ve çatışmalar sona erdikten sonra bile patlayabileceğini gösterdiğine dikkati çeken Zaharova, “Washington, Ukrayna’ya misket bombası tedarik ederek aslında bölgenin mayınlanmasında fiilen suç ortağı olacak, Rus ve Ukraynalı çocuklar dahil patlamadan dolayı ölenlerin tamamen sorumluluğunu paylaşacak” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya misket bombası tedarikinin aynı zamanda "Ukrayna ordusunun karşı saldırısının başarısızlığı karşısında çaresizliğin ve acizliğin kanıtı" olduğunu savunan Zaharova, söz konusu silahın “Rusya’nın özel askeri operasyonunun gidişatını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini” iddia etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Ukrayna'yı savunmasız bırakmayacaklarını" belirterek, misket bombası desteği vereceklerini açıklamıştı.

Misket bombalarının sivillere zarar verme riskinin farkında olduklarını kaydeden Sullivan, Ukrayna'ya misket bombaları vermenin "kolay bir karar" olmadığını ifade etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da bunun "çok zor bir karar" olduğunu belirterek, bu konuda müttefiklerle ve Kongre'deki milletvekilleriyle görüştüğünü açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
AFAD'dan 11 ile 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
AFAD'dan 11 ile 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Pelkas için transfer açıklaması! "Gündemimizde yok"
Pelkas için transfer açıklaması! "Gündemimizde yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7'li koalisyondan 1 kişi bile istifa etmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7'li koalisyondan 1 kişi bile istifa etmedi
Bakan Yerlikaya duyurdu! Turuncu kategorideki 2 terörist öldürüldü
Bakan Yerlikaya duyurdu! Turuncu kategorideki 2 terörist öldürüldü
Edwin van der Sar'ın son durumu! Beyin kanaması geçirmişti
Edwin van der Sar'ın son durumu! Beyin kanaması geçirmişti
Ünlü şef Somer Sivrioğlu MasterChef'e geri döndü
Ünlü şef Somer Sivrioğlu MasterChef'e geri döndü
Özkan Uğur'un ailesinden ilk açıklama: Umutla bekledik
Özkan Uğur'un ailesinden ilk açıklama: Umutla bekledik
Bitlis'te ayı uyarısında bulunan öğretim üyesi, ayı saldırısından kurtuldu
Bitlis'te ayı uyarısında bulunan öğretim üyesi, ayı saldırısından kurtuldu
Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Ardahan'da iki otomobil çarpıştı! 12 kişi yaralandı!
Ardahan'da iki otomobil çarpıştı! 12 kişi yaralandı!
Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un vefatı nedeniyle Üsküdar konserini iptal etti
Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un vefatı nedeniyle Üsküdar konserini iptal etti
Paramotorla Adana'dan Mersin'e 2,5 saatte uçtu!
Paramotorla Adana'dan Mersin'e 2,5 saatte uçtu!