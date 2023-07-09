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Merve Tuncel altın madalya kazandı

Merve Tuncel altın madalya kazandı

Milli yüzücü Merve Tuncel, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'ndan sevindirici haber geldi.

Merve Tuncel'den altın madalya

Milli sporcu Merve Tuncel, 800m Serbest Kadınlarda 8:35.10 derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu.

Kuzey Tunçelli ise erkekler 800 metre serbest stil finalinde 7:52.39'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Kuzey Tunçelli, bu derecesiyle olimpiyat B barajını geçmeyi de başardı.

Tuncer Berk Ertürk, Ahmet Burak Işık, Tolga Temiz ve Emir Batur Albayrak'tan oluşan 4x200 metre Serbest Stil Erkek Bayrak Takımı ise 7:21.38'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada 1500 metre şampiyonluğunun ardından 800 metre serbest stilde de Avrupa şampiyonu olan Merve Tuncel için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, 1500 metrede kazandığı Avrupa şampiyonluğundan 3 gün sonra 800 metre serbest stilde yine Avrupa şampiyonu olan Merve Tuncel'i tebrik ediyorum. Finalde 8:35.10'luk derecesiyle altın madalya kazanan Merve kızımız için 3 gün önce uzun yıllar boyunca havuzdan madalyalar ve rekorlar çıkaracağına inandığımızı ifade etmiştim. Sözlerimizin soğumasına izin vermeyen Merve, 18 yaşına sayısız başarı sığdırarak, bir efsanenin doğuşuna şahitlik etmemizi sağlıyor, göğsümüz kabarıyor, gururlanıyoruz. Teşekkürler Merve Tuncel."

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