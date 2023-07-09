İstanbul'da kaçak göçmen operasyonlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar İçişleri Bakanı Yerlikaya tarih verdi

İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonları son dönemde hız kazandı. Sürece dair Ahmet Hakan'a konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların tüm ayrıntılarını aktardı. Yerlikaya, dört beş aylık bir sürecin ardından bu konuda gözle görülür bir farklılaşma olacağı kanaatinde

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, muhabirlerin İstanbul’da düzensiz göçmen operasyonlarının arttığını gözlemlediğini belirterek sürecin nasıl işlediğini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sordu.

Hakan’ın aktardığına göre, mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirten Ali Yerlikaya, dört beş aylık bir sürecin ardından şehirlerdeki kaçak göçmen kümelenmesinin gözle görülür bir farklılaşma olacağı kanaatinde.

Sınır dışı işlemlerini anlattı

Yerlikaya’nın açıklamaları şöyle:

"Son bir hafta içinde önlemleri arttırma yönünde adımlar atmaya başladık"

“Bizim Bakanlık olarak belirlediğimiz ana öncelik alanlarımızdan biridir düzensiz göçle mücadele. Sadece İstanbul’da değil 81 ilde düzensiz göçle mücadele ediyoruz. Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenlik birimlerimiz gerekli önlemleri ve çalışmaları yapıyor. Son bir hafta içinde önlemleri ve çalışmaları arttırma yönünde adımlar atmaya başladık. Bunu sürdüreceğiz. Bizim medeniyet değerlerimiz var. O değerlere aykırı davranamayız.

“Polisimiz, kolluk birimlerimiz sahada pasaport, kimlik ve belge kontrolü yapıyorlar. İşte bu kontrollerde düzensiz göçmen olduğu tespit edilen yabancılar hakkında tutanak tutuluyor. Ardından kolluk muhafaza merkezlerine götürülüyorlar. Burada parmak izi alınıyor, sağlık kontrolünün ardından sağlık raporu alınıyor. UYAP sorgusu, parmak izi sorgusu yapılıyor. Son olarak da yabancıyla ilgili evraklarla birlikte İl Göç İdaresi’ne teslim ediliyor.

"Yasadışı yollarla Türkiye'ye girerse düzensiz göçmendir"

“Önce düzensiz göçü tanımlamak lazım. Düzensiz göç, yabancıların yasadışı yollarla Türkiye’ye girişi, Türkiye’de kalışı, Türkiye’den çıkışı ve Türkiye’de izinsiz çalışmasıdır. Eğer bir yabancı yasadışı yollarla Türkiye’ye girerse düzensiz göçmendir. Aynı şekilde vizesi, vize muafiyet süresi ya da ikâmet süresi bitmesine rağmen Türkiye’de kalmaya devam ediyorsa düzensiz göçmendir. Bizim mevzuatımız da uluslararası hukuk da düzensiz göçmeni böyle tanımlar.

“İl Göç İdaresi de kendi açısından gerekli kontrolleri yaptıktan sonra idari gözetim ve sınır dışı etme kararı alıyor. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancı, geri gönderme merkezine yerleştiriliyor. Bundan sonra da sınır dışı etme işlemlerine başlanıyor.

“Eğer yabancının geçerli pasaportu veya seyahat belgesi varsa sınır dışı etme uygulaması çok kolay. Derhal uçak bileti alınarak ülkemizden sınır dışı ediliyor.

“Eğer yabancının pasaportu veya seyahat belgesi yoksa konsolosluğuyla irtibata geçilerek seyahat belgesinin temini yoluna gidilir. Bu belge temin edildikten sonra yabancının uçuş planı yapılarak ülkeden sınır dışı edilmesi söz konusu olabiliyor.

“Yabancının kendi uçak biletini alabilecek maddi imkânı varsa uçak biletini kendisi alır. Bu olmadığı takdirde seyahat masrafları bütçemizden karşılanıyor. Burada şunu da belirtmem gerekir: Düzensiz göçle mücadelede uluslararası kuruluşların geri dönüş destek programlarını da etkin olarak kullanıyoruz ve buradan da finansman sağlıyoruz.”

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