Özkan Uğur neden öldü, hastalığı neydi? Özkan Uğur kaç yaşında öldü, son hali nasıldı?

Lenfoma yani lenf kanseri ile savaşan Özkan Uğur, amansız hastalığa 3. kez yakalandı ve kurtulamadı. Uzun süre hastanede tedavi gören Özkan Uğur, tam iyileşecek diye beklenirken ölüm haberi geldi ve sevenlerini yıktı. Bu üzücü gelişmenin ardından Özkan Uğur'un hayatı merak edildi. Aslen İstanbullu olan Özkan Uğur 3 kez MFÖ grubu ile Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Mutlu bir ailesi ve evliliği olan Özkan Uğur bir evlilik yaptı. Aysun Aslan ile evli, karısı dans sanatçısı.

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1986 yılında kurulan MFÖ grubunun üyelerinden olan, oyunculuğu ile de konuşulan sanatçı Özkan Uğur öldü. Ölüm haberi 7'den 77'ye herkese üzdü. 3 kez lenf kanserine yakalanan Özkan Uğur, bu kez kansere yenik düştü. Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özkan Uğur'un cenaze töreni salı günü yapılacak. Ölümünün ardından Özkan Uğur'un hayatı yeniden merak edildi. Peki Özkan Uğur kiminle evli, karısı Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur kimdir?

Özkan Uğur 67 yaşında hayatını kaybetti. Bu üzücü gelişmenin ardından Özkan Uğur'un hayatı da merak edildi. 69 yaşında olan Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan'dır. MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan, sessiz sedasız kariyerini sürdürüyor. Dans ve müziğin varolduğu hemen tüm alanlarda faaliyetlerde bulunan Aysun Aslan, Özkan Uğur'un 'Olduramadım' ve 'Sensiz Olamam' şarkılarının söz yazarıdır.

Özkan Uğur müzik kariyeri

Müzik hayatına 1970 yılında birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 yılında Kızıltoprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başladı. O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktaydı. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu.

Kaygısızlar'ın dağılmasından sonra 1972 yılında Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtalan Ekspres adlı grubun ilk kadrosunda yer aldı ve Ankara Dedeman'daki ilk konserde yer aldı. İlk plaklarından sonra Barış Manço askere gitti. Grup bir süreliğine dağılınca Özkan Uğur, Aydın Çakuş ve Nur Yenal ile birlikte Ter grubunu kurdu. Grup, o dönem kendi grubunu dağıtmış Erkin Koray ile birleşti ve 1972 yılında "Hor Görme Garibi / Züleyha" 45'liğini çıkardı.

Barış Manço'nun askerden dönmesiyle Özkan Uğur tekrar Kurtalan Ekspres'e döndü. 1973-1974 yılları arasında bu grupla çalıştı. 2 plak kaydında yer aldı. 1974 yılında gruptan ayrıldıktan sonra bu dönemden eski arkadaşları Mazhar - Fuat'ın hazırladığı stüdyo albümünde de bas çaldı. Kurtalan Ekspres'e 1976 yılında kısa süreli bas gitarist, 1978'de bir Anadolu turnesi için de gitarist olarak grupta yer aldı.

1974 yılında Kurtalan Ekspres'ten arkadaşı Murat Ses ile bir süre Edip Akbayram'ın Dostlar Orkestrası'nda yer aldı. Ancak müzikal anlaşmazlıklardan dolayı ayrıldı. Anadolu Rock'ın başka bir ünlü ismi olan Ersen ve Dadaşlar grubuna Taner Öngür'ün yerine bas gitara geçti. Üç 45'likten sonra dönemin siyasi koşulları nedeniyle Ersen Dinleten ile Dadaşlar'ın yolları ayrıldı. Özkan Uğur bir süre daha Dadaşlar'da kaldı ve Selda Bağcan ile "Selda ve Dadaşlar" adıyla çıkan Türkülerimiz LP'sinde bas gitar çaldı. 1976 yılında Seyhan Karabay ve Kardaşlar grubunun bir 45'liğinde yer aldı.

1976'da yine Fuat Güner ve Mazhan Alanson ile İpucu Beşlisi'ne geçti. Bir 45'lik yayımlayıp, Seyyal Taner ile çalıştılar. Grubun dağılmasıyla 1978 yılında Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kurdu. Bu grup ile katıldıkları 1978 Türkiye Eurovision elemelerinde bestesi Galip Boransu'ya ait "İmkansız" adlı şarkıyla 4. olmuştur.