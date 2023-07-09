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Milli sporcuların tayt davası! Açık renk tayt giyip... 2 yıl hapsi istendi

Milli sporcuların tayt davası! Açık renk tayt giyip... 2 yıl hapsi istendi

Milli vücut geliştirme sporcusu Emine Burcu Aktaş’ın sosyal medya paylaşımına Milli Takımlar antrenörü Ersin Kuruel’den yorum geldi. Başarılı sporcunun giydiği taytı eleştirip, “Açık renk tayt giyip... Sporumuzu ne utanmaz iffetsiz hale soktunuz” diyen ve kendisini “Erotik videoydu” diyerek savunan Kuruel’in 2 yıla kadar hapsi istendi

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Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında dereceleri bulunan vücut geliştirme branşında milli sporcu Emine Burcu Aktaş sosyal medya hesabı Instagram üzerinden spor yaptığı bir videosunu paylaştı.

Geçen yıl kasım ayındaki bu paylaşıma meslektaşı, Vücut Geliştirme Ve Fitness Federasyonu Teknik Kurulu üyesi aynı zamanda Milli Takımlar'da antrenörlük görevi yürüten Ersin Kuruel'den yorum geldi.

Yorumda ağır hakaretlerde bulunan Kuruel, "Sporumuzu ne utanmaz iffetsiz hale soktunuz be arkadaş. Açık renk tayt giyip öne doğru... yapmak nedir? Ananız babanız aileniz yok mu? Sizin hiç mi utanmanız arlanmanız yok? Hiç mi iffet duygunuz yok be arkadaş? Bu şimdi spor mu? Allah sizi ıslah etsin. Görüşünüz, inancınız ideolojiniz ne olursa olsun, bu topluma büyük bir saygısızlıktır" dedi.

Egzersiz yapıyorsun ve... belli oluyor. Şimdi ben mi ayıp ediyorum?

Videonun altına yaptığı yorumla da yetinmeyen Ersin Kuruel, başarılı sporcuya özel olarak mesaj da atıp, "Sen her şeyden önce bir anne, Milli sporcu ve bu toplumum kadınısın. Egzersiz yapıyorsun ve... belli oluyor. Şimdi ben mi ayıp ediyorum? Sana yazıklar olsun diyorum ve seni ayıplıyorum. Sen zaten utanacak bir şey bulamadıysan mesele zaten tükenmiş" yazdı

"Aşırı erotik bir video paylaşmıştı"

Sabah gazetesinin haberine göre yorumun ve mesajın görsellerini alan genç sporcu avukatı aracılığıyla savcılığın yolunu tuttu, şikayetçi oldu. "Sözleri cinsel taciz, huzur ve sükunu bozma ile hakaret içeriyor" dedi. Aktaş'ı Milli takım yarışmacılarından tanıdığını söyleyen Kuruel, "Sosyal medyada keşfet bölümünde paylaşmış olduğu bir video sayfama düştü. Videoda bir sporcuya yakışmayacak içerikler mevcuttu ve aşırı erotik bir video paylaşmıştı. Ben de paylaşıma kızdım ve yorum yaptım" dedi.

Hakaret kastı olmadığını, eleştiri maksadıyla hareket ettiğini belirterek özrü kabahatinden büyük bir savunma yaptı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kuruel'in "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsini istedi..

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