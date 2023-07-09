662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı belli oluyor!
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662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 3. tur müsabakaları tamamlandı.
Kırkpınar, Sarayiçi Er Meydanı'nda kıran kırana mücadelelerle devam ediyor.
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Fatih Atlı, Yusuf Can Zeybek, Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Kürşat Şevki Korkmaz, Özkan Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil ve İsmail Balaban çeyrek finale adını yazdırdı.
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Favori isimlerden Ali Gürbüz'ün elenmesi sürpriz sonuç olarak yorumlandı.
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Sarayiçi Er Meydanı’nda 53 pehlivanın mücadele verdiği başpehlivanlık güreşlerinde, finallerin ardından altın kemerin sahibi olacak başpehlivan belirlenecek.
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