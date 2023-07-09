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662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı belli oluyor!

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662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı belli oluyor!

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 3. tur müsabakaları tamamlandı.

662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı belli oluyor!

Kırkpınar, Sarayiçi Er Meydanı'nda kıran kırana mücadelelerle devam ediyor.

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662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı belli oluyor!

 Fatih Atlı, Yusuf Can Zeybek, Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Kürşat Şevki Korkmaz, Özkan Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil ve İsmail Balaban çeyrek finale adını yazdırdı.

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662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı belli oluyor!

Favori isimlerden Ali Gürbüz'ün elenmesi sürpriz sonuç olarak yorumlandı.

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662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı belli oluyor!

Sarayiçi Er Meydanı’nda 53 pehlivanın mücadele verdiği başpehlivanlık güreşlerinde, finallerin ardından altın kemerin sahibi olacak başpehlivan belirlenecek.

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