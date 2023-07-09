Litvanyalı heyet İzmir'e çıkarma yaptı!

Avrupa’nın en hızlı gelişen ekonomilerinden birine sahip olan Litvanya’dan gelen iş insanları, İzmirli firmalarla İzmir Ticaret Odası çatısı altında buluştu.

Abone ol

Türkiye’deki ticari imkanları yerinde incelemek isteyen 11 Litvanyalı şirket yetkilisi, İzmir Ticaret Odası üyesi olan firmalarla 1 günde toplam 83 adet iş görüşmesi gerçekleştirdi. Organizasyon çerçevesinde, İzmir’deki yatırım imkanları yabancı heyete detaylı bir şekilde aktarıldı.

Litvanya-İzmir İş Forumu, Litvanya Ankara Büyükelçiliği ve Vilnius Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleşti. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç’un ev sahipliği yaptığı iş forumuna, Litvanya Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Vilnius Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Laura Aldone, İzmir Litvanya Fahri Konsolosu Mustafa Ahmet Özsoy, İZTO Meclis Başkan Yardımcısı Nevzat Artkıy ve İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ile Litvanyalı firma temsilcileri katıldı.

"İş birlikleri geliştirilmeli"

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan İZTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç, Türkiye ile Litvanya arasındaki ticari ilişkiler ile ilgili değerlendirmede bulunurken, İzmir ile Litvanya arasında gerçekleşen ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. İki ülke arasında potansiyel sektörler arasında iş birlikleri yapılması gerektiğini vurgulayan Erkoç, İzmir Ticaret Odası olarak yabancı delegasyonları ağırlamaya ve ikili görüşmeleri organize etmeye büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

Litvanya heyetine İzmir anlatıldı

İş Forumunda iki ülke arasındaki iş birliği imkanları ve ikili ticaret hacminin artmasına yönelik öneriler ortaya koyuldu. Organizasyona katılan İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi, Litvanya heyetine İzmir’in yatırım ortamını anlatan bir sunum yaptı. İZTO İş Geliştirme Müdürlüğü ise İzmir ekonomisinde önde gelen sektörlerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

"Desteğe hazırız"

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya ise Litvanya heyetinin İzmir’i ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu olduklarını, karşılıklı ticaret hacminin gelişmesi ve kültürel ilişkilerin güçlenmesi için destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Öte yandan, Litvanya Ankara Büyükelçisi Degutis, İZTO iş birliği ile Litvanya İzmir İş Forumu’nun düzenlenmesinden dolayı çok memnun olduklarını belirtirken, bu çalışmaların karşılıklı fuar ziyaretleri ile pekiştirilmesinin önemine değindi. Vilnius Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Laura Aldone ise Litvanya ekonomisi ve yatırım ortamı hakkında bir sunum gerçekleştirdi.