65 yaş maaşı kaç para oldu, 2023 temmuz zammı yeni 65 yaş maaşı kaç para?

Memur ve emekliye yapılan enflasyon zammı sonrası birçok kalemde de artış meydana geldi. Devlet tarafından yaşlılık maaşı yani 65 yaş maaşı alanlara da zam yapıldı. 65 yaş aylığı diğer adıyla yaşlı maaşı ve engelli aylıklarına zam geldi. Yeni zamlı 65 yaş aylığı 2 bin 348 lira oldu. Yüzde 40 ve üzeri engelli maaşı 1874 lira olurken, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı ise 2 bin 811 lira oldu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini yüzde 17,55 artırdıklarını duyurdu.

Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 TL’den 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL’den 1874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 TL’den 2 bin 811 TL'ye yükseldi.

Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 TL’den 1874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3 bin 445 TL’den 4 bin 50 TL’ye, orta silikozis aylığı 3 bin 938TL’den 4 bin 629 TL’ye, ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 TL’den 5 bin 158 TL’ye çıktı.

Bakan Göktaş, yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini zamlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını duyurdu.