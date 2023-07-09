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Sürücüler dikkat! Heyelan oldu yol ulaşıma kapatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sürücüler dikkat! Heyelan oldu yol ulaşıma kapatıldı

ZONGULDAK-İstanbul kara yolu sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

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Kuvvetli yağış nedeniyle Zonguldak-İstanbul kara yolu Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi mevkisinde toprak kayması yaşandı.

Güvenlik güçleri, büyük kaya ve ağaç parçalarının düştüğü yolu ulaşıma kapattı. Polis ve jandarma ekipleri, uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede sadece sağlıkla ilgili acil durumu olanların kontrollü geçişine izin veriyor.

Karayolları ve belediye ekiplerinin yolu açma çalışmaları sürüyor.


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