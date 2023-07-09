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Kağıthane'de metro hattı dibinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kağıthane'de metro hattı dibinde korkutan yangın

Kağıthane’de eski mezarlığın üst tarafındaki yeşillik alanda ve bir kulübede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden olurken, yakınında bulunan Mahmutbey metrosu yangına rağmen seferlerine devam etti.

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Kağıthane Merkez Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde eski mezarlığın üst tarafındaki yeşillik alanda ve bir kulübede henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.

Bir anda büyüyen yangın büyük paniğe yol açtığı esnada yakınlarda bulunan Mahmutbey metro seferleri devam etti. Yangının çıktığı yerin yakınında bulunan bir otel ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

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