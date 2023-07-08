Erken emeklilik için düğmeye basılıyor! 9 maddelik erken emeklilik düzenlemesi Çalışma Bakanı'nın masasında
Milyonlara erken emeklilik fırsatı... Torba yasa geliyor... Memur ve emekli zam oranlarının açıklanması ile 3600 ek göstergeden, taşerona kadroya, toplu sözleşmeden SSK Bağ-Kur prim eşitlemesine, farklı kurumlarda çalışanların 3.5 yıl kuralından kadınların erken emekliliğine kadar bir çok konu çözüme kavuşturuluyor. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedar Işıkhan'ın önündeki önemli dosyalar...
Memur ve emekli maaşı zammının belirlendiği ilk torba yasanın Meclis’ten geçmesinin ardından daha geniş kapsamlı ikinci bir torba yasa için adım atılıyor. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın masasında bekleyen çok sayıda dosya daha bulunuyor. Memurların 3600 ek gösterge artışından, SGK ve Bağ-Kur prim eşitlemesine, kadınların erken emekliliğinden, taşeron sorununa kadar bir çok konu bu ikinci torba yasada yer alacak.
3600 ek gösterge düzenlemesi
Halihazırda yüzde 17,55’lik enflasyon farkının yanında 8077 TL seyyanen zammı hesaplarında görecek olan memurlar için bir düzenleme daha yapılacak. 4 meslek grubunu kapsayan 3600 ek göstergenin kapsamı genişletilerek birinci derecedeki tüm memurlar 3600 ek göstergeye dahil edilecek. Düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak.
Taşeronlar kadro bekliyor
Bakan Işıkhan ayrıca taşeronların kadroya geçmeleriyle ilgili çalışmayı da devam ettirecek. Yine SEçimlerden önce başlatılan bu çalışmaya göre kadro yasasından yararlanamayan taşeron işçilere yeni bir hak verilmesi gündeme gelecek.
Memur toplu sözleşmesi
Yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisi de maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde alınacak sonucu merakla bekleniyor. 2 yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmeleri bu yıl 1 Ağustos tarihi itibariye yapılacak. Kamu işvereni olarak bu toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık edecek. 2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak toplu sözleşmede zam oranları ile mali ve sosyal haklar belirlenecek.