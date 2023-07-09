Rusya'dan Türkiye'ye esir takası anlaşması tepkisi Türkiye ihlal etti suçlaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Türkiye'de bulunan 5 Ukraynalı askerin ülkelerine döndüğünü açıklamasının ardından, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Türkiye, Azov komutanlarını Ukrayna'ya teslim ederek anlaşmaları ihlal etti" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a gelen Zelenski, Ukrayna'ya dönüşünde bir fotoğraf paylaşarak Türkiye'de bulunan 5 Azov Taburu komutanının da ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Zelenski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'den eve dönüyoruz ve kahramanlarımızı da eve getiriyoruz" yazdı.

Ukrayna lideri, anlaşma kapsamında Türkiye'de bulunan Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha'nın kendisiyle birlikte uçağa bindiği anların görüntülerini paylaştı.

Ukraynalı 5 asker, güvenlik amacıyla Türkiye'de bulunuyordu.

Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azov Taburu komutanlarının Ukrayna’ya dönmesinden Türkiye’yi sorumlu tutarak “Türkiye, anlaşmaları ihlal etti” ifadesini kullandı.

Reuters’ın RIA haber ajansından aktardığı bilgilere göre Peskov, esir takası şartlarına göre komutanların savaşın sonuna kadar Türkiye’de kalacağını söyledi. Peskov ayrıca, Türkiye’nin komutanların serbest bırakılacağını Rusya’ya bildirmediğini ifade etti.