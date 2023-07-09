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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zamlara tepki: Bunun adı ekonomik soykırım

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zamlara tepki: Bunun adı ekonomik soykırım

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın seçimden sonra yaptığı vergi artışları ve zamları ‘ekonomik soykırım’ olarak niteledi. Kılıçdaroğlu, "Bundan sonra vergi artışları ve zamlar devam edeceği gibi milletin alın teri ile kurulmuş kamu kurumlarını da satacaklar. " ifadelerinin kullandı.

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Kılıçdaroğlu, Motorlu Kara Taşıtları Vergisi’nin (MTV) ikinci kez alınması, vergi resim ve harçlarda yüzde 100’e varan oranlarda zam yapılması konusuna ilişkin ilk kez Fikret Bila'ya konuştu. 

“Bunun adı ekonomik soykırımdır. İktidar seçimden sonra yaptığı vergi artışları ve temel ürünlere gelen zamlarla toplumun her kesimine karşı ekonomik soykırım uygulamaktadır. Sadece dolar garantili ihale alanlar. dolar garantili banka hesabı bulunanlar hariç taksi şoföründen esnafına, işçisinden memuruna, emeklisine kadar her kesim bu soykırıma maruz kalmaktadır.” İfadelerini kullanan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Zamlar devam edecek"

"Bundan sonra vergi artışları ve zamlar devam edeceği gibi milletin alın teri ile kurulmuş kamu kurumlarını da satacaklar. Onları da peşkeş çekecekler. Varlık Fonu’nun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Şeffaflık yok. Orada kamuya ait kurumları Körfez ülkelerine peşkeş çekebilirler. Ayrıca Varlık Fonu’nda neler olduğu da tam olarak bilinmiyor. Örneğin ortaya 25 milyon dolarlık bir rüşvet iddiası atıldı. Bu iddia rüşvetle de sınırlı değil. Rüşvetin paylaşılması ile ilgilidir. Biz bu konunun takipçisi olacağız.”

"Hiçbir ülke borç vermek istemiyor"

“İktidarın Batı’da hiçbir itibarı kalmadı. Hiçbir ülke borç vermek istemiyor. Bu nedenle Körfez ülkelerine gittiler. Birleşik Arap Emirlikleri ile temas kurdular. Onlar da hemen ‘evet’ demiyorlar. Sizin karlı hangi yatırımınız var hangi kurumunuz var diye soruyorlar. Türkiye’yi bu duruma düşürdüler. Ayrıca vatandaştan da borç alamıyorlar. Çünkü Türk lirasının değerini çok düşürdüler. Vatandaş da iktidara güvenmediği için borç vermiyor. Ve iktidar kendi vatandaşından dolarla borçlanıyor. Buna ekonomi literatüründe ilk günah derler. Bunlar ilk günahı çoktan işledi. Artık kendi vatandaşlarından bile borç alamayan vatandaşlarına güven veremeyen bir iktidar var."

Kurultay ne zaman?

"Kurultay sürecini başlattık. İlçe Kongreleri İl Kongreleri yapılacak. O süreç normal olarak takip edilecek. Ardından da kurultay yapılacak. O süreç tamamlandıktan sonra kurultay tarihini yetkili organımız olan parti meclisimiz belirleyecek."

"Yol gösteren eleştirilerin başımızın üstünde yeri var"

CHP lideri kendisine yönelik eleştirileri anımsatarak, “Bu eleştirileri nasıl karşılıyorsunuz” soruma da şöyle yanıt verdi:

“Elbette bütün eleştirileri dikkate alıyoruz. Yol gösteren eleştirilerin başımızın üstünde yeri var. Ancak eleştirilerin de makul bir düzeyde ve saygı içinde yapılması gerekir. Bazıları eleştiri yapıyorum diye hakaret ediyor. Bu kabul edilemez. Size şunu da söylemek isterim ki medyada da CHP’ye dönük bir soykırım var. Bizler de partililerimizin vatandaşımızın nabzını tutuyoruz. Ben partimi güvenli limana götüreceğimi söyledim. Bunu yapacağım ve yenileşmenin önünde hiçbir engel bırakmayacağım. CHP bu süreçten parçalamak güçlenerek çıkacaktır.”

 Kılıçdaroğlu “İmamoğlu’nun yeniden İstanbul Belediye Başkanlığı’na aday olmasını istiyor musunuz” şeklindeki sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Elbette. Bütün belediye başkanlarımız işlerini çok iyi yaptılar yapıyorlar. Çok başarılılar. Bu nedenle yeniden aday olmalarını isterim. Bu en doğal haklarıdır. Başarılı hizmetlerini sürdürmeleri gerekir. "

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