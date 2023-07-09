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6 aylık pasaport harcı 2023 kaç para? Defter bedeli ile toplam kaç para?

6 aylık pasaport harcı 2023 kaç para? Defter bedeli ile toplam kaç para?

Pasaport harç tutarları yarın yani 8 Temmuz'dan itibaren artacak, zamlanacak. 6 aydan 10 yıla kadar alınan pasaport harç ücretlerindeki artış kaç para oldu merak konusu oldu. Yurtdışına gitmek için gerekli olan pasaport ücretlerinin en düşüğü 6 aylık olacak. 6 aylık pasaport harç bedeli 1.034,55, defter ücreti 501,00 TL, toplam 6 aylık pasaport almak için ödenecek ücret ise 1.535,55 TL olacak.

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Yurtdışına gitmek isteyen ya da pasaport süresini uzatmak isteyen binlerce vatandaş 8 Temmuz öncesi pasaport başvurusu yapmak istiyor. Yarından itibaren pasaport ücretlerine, defter ücretlerine zam gelecek. Pasaport defter bedeli 2023 yılında değerleme oranının resmileşmesinin ardından belli oldu. Bu yıl pasaport harcı 2023 fiyatları üzerinden ödenecek. Peki 6 aylık pasaport almak isteyen vatandaşlar kaç para harç ve defter bedeli ödeyecek? Pasaport harç ücreti nereye ödenecek?

TEMMUZ 2023pasaport ücretleri kaç para oldu?

Yeni yıl için ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı Temmuz 2023'te yüzde 50 olarak belirlendi.İşte, Temmuz 2023 itibariyle pasaport ücretleri;

Not: Yukarıdaki tutarlar, defter bedelinin 501 TL olarak sabit kalacağı düşünülerek hesaplanmıştır. Resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Pasaport kaç gün sonra gelir?

Pasaport başvurusu yapıldıktan sonraki 2 iş günü içerisinde hazırlanan pasaportlar en geç; il merkezlerine 3 iş günü, ilçe merkezlerine 4 iş günü ve köylere 7 iş günü içerisinde teslim edilir.

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