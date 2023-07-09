Afyonkarahisar'da üretilen tarım ekipmanları 44 ülkeye ihraç ediliyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir firma, yerli imkanlarla imal ettiği balya makinesi ile ayçiçeği ve mısır hasat tablasını Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki 44 ülkeye ihraç ediyor.

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Yunus Emre Mahallesi'nde 63 yıl önce kurulan 14 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet yürüten firma, AR-GE çalışmaları sonunda balya makinesi ile ayçiçeği ve mısır hasat tablasında seri üretime geçti.

Türkiye'de 46 bayisi ve 33 servis ağı bulunan firma, ürettiği tarım ekipmanlarını iç piyasanın yanı sıra 44 ülkeye pazarlıyor.

Firma sahibi İsmail Elibol, AA muhabirine, 1960'tan beri 13 farklı tarım ekipmanı ürettikleri belirterek, son yıllarda ayçiçeği ile mısır hasat tablası ihracatında lider konumda olduklarını söyledi.

Üretim tesisinin Avrupa standartlarında olduğunu dile getiren Elibol, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'ın en büyük tarım ekipmanları üreten ve ihracat yapan firmaları arasındayız. Avrupa ve Türkiye'deki tarım fuarlarına katılıyoruz. Şehrimizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Belçika, Hollanda, Etiyopya, Azerbaycan ve Türk cumhuriyetlerinde markamızı gördüğümüzde çok mutlu oluyor, gurur duyuyoruz. Ülkemize ve milletimize istihdam sağlamak için elimizden geleni yapan ve kurumsal anlamda da her geçen gün büyüyen bir firmayız."

"Amacımız Avrupa pazarında bilinen bir marka olmak"

Elibol, sezonu olduğu için balya makinesi ile ayçiçeği ve mısır hasat tablası üretimi yaptıklarını ve her gün yurt dışına 2-3 tır sevkiyatları olduğunu belirtti.

Tesislerinde haftada 12 mısır ve 10 ayçiçeği hasat tablası ile 8 balya makinesi ürettiklerini aktaran Elibol, "Bu yıl içerisinde 500 hasat tablası üretmeyi hedefliyoruz. Gelecek siparişlere göre bunu yüzde 25-30 oranında da artırabiliriz. Ürettiğimiz tarım ekipmanlarını da iç piyasa dışında başta Avrupa olmak üzere Asya ve Afrika ülkelerine ihraç ediyoruz. Memnuniyeti artırdıkça hem sayısal rakamımız hem de işlem hacmimiz artacak. Ülke sayısını 44'ten 50'lere, 60'lara ve 80'lere çıkarma hedefimiz var. Amacımız Avrupa pazarında bilinen bir marka olmak." diye konuştu.

Kadın işçiler montaj kısmında çalışıyor

Elibol, tesiste 157 çalışan olduğunu, 6 aydır da 20 kadının montaj bölümünde görev yaptığını dile getirdi.

Tesiste çalışan kadınlardan Nazlı Nazlıgül, işe tereddütle başladıklarını ancak kısa sürede alıştıklarını anlatarak, "Mühendislerimiz ve ustalarımız bize kısa sürede işi öğretti. Makine üretiminin her yerine hakimiz artık. Montaj kısmında çalışıyoruz. Sırasıyla kaynak ve torna yapmayı da öğreneceğiz. Bir erkeğin yaptığı her işi kadınların da yaptığını göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

44 yaşındaki Emine Arık ise makine üretim tesisinde çalışmanın zor değil, zevkli bir iş olduğunu belirtti.