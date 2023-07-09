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Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Kayseri'de Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nda dereceye giren yarışmacılar ödüllerini aldı.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden 230 atletin katıldığı Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nun ödül töreni Tekir Kapı'da gerçekleştirildi.

Törende, dereceye giren atletlere madalya ve kupaları takdim edildi.

Organizasyonun ilk günü gerçekleştirilen ve Avrupa'nın en yüksek dikey koşusu olma özelliği taşıyan "vertical kilometer" (VK) kategorisinde erkeklerde Navil Shaimukhametov birinci, Samet Uysal ikinci, Aykut Kırsay üçüncü oldu. Kadınlarda Anastasia Nikolaeva birinciliği, Rezeda Galyamova ikinciliği, Halide Kaya da üçüncülüğü elde etti.

Maratonun dün yapılan etabında ise 12K yarışlarında erkeklerde birinci Aykut Kırsay, ikinci Bektaş Erdinç Baydar, üçüncü Vladimir Khorovinnikov, kadınlarda birinci Yüsra Naz Balamut, ikinci Şeyma Fadıloğlu, üçüncü Olga Stepanishina oldu.

25K erkeklerde Navil Shaimukhametov birinci, Samet Uysal ikinci, Mustafa Ekser üçüncü, kadınlarda Beyza Güzel birinci, Halide Kaya ikinci, Gülşah Miyasaoğlu Tülek üçüncü sırada yer aldı.

45K erkeklerde birinci Güngör Özege, ikinci Mehmet Arı, üçüncü Cenk Serttaş, kadınlarda ise birinci Rezeda Galyamova, ikinci Tatiana Povarnitsyna, üçüncü Rojda Sezer madalya almaya hak kazandı.

64K erkeklerde Hasan Öztürk birinci, Cevdet Alyılmaz ikinci, Umut Erdal üçüncü sırada yer buldu. Kadınlarda ise Devlet Pasin Ulutan birinci olurken, dereceye giren başka sporcu olmadı.

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