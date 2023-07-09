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23 gün oldu! Ünlü ekonomist Korhan Berzeg bulundu mu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
23 gün oldu! Ünlü ekonomist Korhan Berzeg bulundu mu?

 Balıkesir'in Gönen ilçesinde evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan arama çalışması 23. gününde devam ediyor.

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AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i arıyor.

Çalışmalara, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve komandoların yanı sıra kuyu aramalarında oluşabilecek gaz sıkışmalarının kontrolü için AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de destek veriyor.

Bölgedeki ormanlık alan, dere yatakları, mağaralar ve su kuyularında yapılan arama ekipler, şu ana kadar Berzeg'e ait herhangi bir ize ulaşamadı.

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