Saç kıran hastalığı nedir? Nasıl bulaşır, tedavi edilmezse ne olur? Kalıcı mı, nasıl geçer?

Saç Kıran hastalığı nedir? Nasıl bulaşır? Tedavisi var mı? Saçkıran görülen kişilerde otoimmün tiroid hastalığı, vitiligo, lupus eritematozis, atopik egzama, gibi otoimmün hastalıklar görülme ihtimali yüksektir. Hastalığın genetik bir yönü olduğu düşünülür. Ailede astım, diyabet veya alerji öyküsü olanlarda daha sık görülen hastalık tedavisinde steroid grubu ilaçlar ve çoğunlukla krem kullanılmaktadır.İlaç tedavisinin yanı sıra cerrahi müdahalelerden de yararlanılmaktadır. İşte detaylar...

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Günümüzde saç kıran hastalığı oldukça fazla görülmeye başlamış hastalıklar arasında yer almaktadır. Son olarak şarkıcı Işın Karaca’nın saç kıranın son evresinde olduğunu söylemesiyle daha çok araştırılmaya başlanan saç kıran hastalığını herkes merak ediyor. Peki saç kıran hastalığı nedir? Nasıl bulaşır? Tedavi edilmezse ne olur? Tıbbi adı ile alopesi areata denilen saçkıran kişinin saç, kaş, kirpik ve ya sakal gibi tüylü alanların aniden dökülmesi ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Daha çok 40 yaşlarında görülen bu rahatsızlık erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülmektedir.

Saçkıran Neden Olur?

Saç kıran hastalığının nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Fakat bu hastalığın, otoimmün nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Otoimmün hastalıklar, vücudun kendi hücre ve dokularını yabancı olarak tanıması ile ortaya çıkar. Sonuç olarak da bağışıklık sistemi kişinin kendi hücrelerine saldırır. Çoğunlukla genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan hastalık, erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülmektedir.

Saçkıran Nasıl Geçer?

Saç kıranın belirtilerinin ortaya çıkmasının hemen ardından mutlaka bir uzmana başvurulması gerekir. Cilt hastalıkları uzmanı yaptığı tedavi planında hastalığın ilerlemesini durdurmaya yardımcı olacak işlemler uygulamaktadır. Saçkıran hastalığında erken tanı konulması çok önem taşır.

Saç kıran hastalığı nerelerden bulaşır?

Hastalığın genellikle üzüntü ve stres karşısında başladığı bilinmektedir. Fakat ail öyküsünde yer alması da başlaması açısından önem taşımaktadır. Saç kıran hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir.

Saç kıran üzüntüden olur mu?

Uzmanlar üzüntünün sebep olduğu bağışıklık zayıflaması sonucunda saç kıranın ortaya çıkabileceğini söylüyor. Üzüntü, matem, ayrılık ve kaza gibi yaşanan durumlar saç kıranın tetiklenmesine neden oluyor.

Saç kıran olan kişi nelere dikkat etmeli?

Burada dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta bulunuyor. Saç kıranlı bir hastanın kullandığı tarak vb. Ürünlerden muhakkak uzak durmalısınız. açkıran erkek ve dişi biçiminde 2 farklı şekilde inceleniyor. Dişi olan saçkıran, erkeğe göre yayılma konusunda daha hızlı ve daha güçlü.

Saç kıran geçici midir?

Saç kıran hastalığı geçici olarak saçların ve vücuttaki kılların tümüyle dökülmesi ile ortaya çıkan bir durumdur. Saçkıran, sıklıkla öngörülemeyen saç dökülmesine neden olan yaygın bir otoimmün hastalıktır.