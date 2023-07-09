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Binali Yıldırım anjiyo oldu! Bakan Fahrettin Koca'dan Yıldırım'ın son sağlık durumuna ilişkin açıklama

Binali Yıldırım anjiyo oldu! Bakan Fahrettin Koca'dan Yıldırım'ın son sağlık durumuna ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, anjiyo oldu. Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bayram tatili için gittiği memleketi Erzincan'dan İstanbul'a döndüğünde rutin kontrol için hastaneye gitti. NTV'de yer alan habere göre bir damarının tıkalı olduğu tespit edilince, Yıldırım anjiyo oldu. Kapalı damarı açılan Yıldırım'a stent takıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Yıldırım'ın İstanbul'daki evinde dinlendiği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Koca: "Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim." ifadelerini kullandı.

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