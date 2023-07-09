Mersin'de otoyolda kazaya karışan alkol ve küspe yüklü 2 tır yandı

Tanju Özcan olay iddiasıyla ilgili ayrıntı verdi: 15'ine kesin karar vermişler, 6'sına henüz kesin karar verememişler

23 gün oldu! Ünlü ekonomist Korhan Berzeg bulundu mu?

Saç kıran hastalığı nedir? Nasıl bulaşır, tedavi edilmezse ne olur? Kalıcı mı, nasıl geçer?