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Mersin'de otoyolda kazaya karışan alkol ve küspe yüklü 2 tır yandı

Mersin'de otoyolda kazaya karışan alkol ve küspe yüklü 2 tır yandı

MERSİN'in TARSUS ilçesinde, trafik kazasına karışan alkol ve küspe yüklü iki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Şerif Ali Ongun idaresindeki küspe yüklü 64 ABU 777 plakalı tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde Kamil Veliyiv'in kullandığı alkol yüklü yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.

Şoförlerin yara almadığı kazada, iki tırda da yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Mersin ve Adana'dan çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle araçlardaki yangın söndürüldü.

Ekipler, alkol yüklü tır nedeniyle bölgede uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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