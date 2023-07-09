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Galatasaray'ın Avusturya kampı başladı!

Galatasaray'ın Avusturya kampı başladı!

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yapmak için geldiği Avusturya'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

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Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kuvvet ve kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptı. İdmanda futbolcuların keyifli oldukları gözlendi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise sarı-kırmızılılar, topla çalışmalar gerçekleştirdi.

Tedavisine devam edilen Lucas Torreira antrenmanda yer almazken, Mathias Ross da takımdan ayrı koşu yaptı.

İlk hazırlık maçı yarın

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını yarın Macaristan'ın Kisvarda ekibiyle yapacak.

Graz'daki Merkur Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

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