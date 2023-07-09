Afrin'de 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de Suriye Milli Ordusunun düzenlediği operasyonda 10 kilogram esrar ve 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'e uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden Süleyman Şah ve Hamza Tümeni unsurları harekete geçti.

Şam yönetimi ve İran destekli teröristlerin kontrolündeki Nübbül ve Zehra bölgelerinden kaçak yollarla Afrin'e girmeye çalışan canlı hayvan taşıyan kamyonet takibe alındı.

Kontrol noktasında durdurulan kamyonette yapılan aramalar sonucunda gizli bölmelerde 10 kilogram esrar ve 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden Süleyman Şah komutanlarından Ebu Haydar, yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ticaretine ve uyuşturucu kullanımına müsamaha göstermeyeceğiz. Suriye Milli Ordusu olarak yerel güvenlik güçleriyle koordineli operasyonlarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Afrin ilçe merkezi, 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.