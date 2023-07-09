Temmuz ödemesinde son durum ne, destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi 2023

Aile destek programı uzatıldı mı, bitti mi?Her ayın 15’inden sonra düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye Aile Destek Programı’nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." dedi. Aile destek ödemesi kapsamında belirlenen kişilerin hesaplarına 850 TL ile 1250 TL arasında yardım yapılıyordu. Peki, temmuz ayı aile destek yardımı ne zaman?

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Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak günün öne çıkan başlıkları arasında. Aile destek yardımı ödeme tarihi 2023 Temmuz ayı ile vatandaşların gündeme geldi. Hak sahiplerine Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek Programı için son dakika açıklama geldi. 12 aylık ödeme döneminin temmuz ayında son bulum bulmayacağı merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan ödemelerin uzatıldığını bildirdi. Öte yandan vatandaşlar temmuz ayı Aile Destek Programı ödeme sorgulamalarını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. Aile destek yardımı ödemeleri genellikle ay ortasında yatırılıyor. Peki, temmuz ayı aile destek yardımı ne zaman yatacak? Aile destek yardımı uzatıldı mı? İşte, o konular hakkında ayrıntılar.

Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı?

Aile Destek Ödemeleri haziran ayı itibarıyla son buluyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecekti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, " Türkiye Aile Destek Programı’nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." müjdesini verdi.

Aile Destek Ödemeleri ne zaman?

Aile destek yardımı temmuz ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Ödemeleri ne zaman ödenecek, kaç para?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.