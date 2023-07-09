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Depoları şimdiden doldurun benzin ve motorine zam geliyor! KDV zammı sonrası İstanbul'da, Ankara'da litresi ne kadar olacak?

Depoları şimdiden doldurun benzin ve motorine zam geliyor! KDV zammı sonrası İstanbul'da, Ankara'da litresi ne kadar olacak?

Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ederken, 9 Temmuz 2023 fiyatlar değişmedi. Ama elinizi çabuk tutun benzin de motorin de bu geceden itibaren daha pahalı satılacak. Akaryakıt fiyatlarına KDV zammı geliyor.

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Araç sahiplerini üzecek zam haberi geldi. Hem motorin hem de benzin bu geceden itibaren daha pahalı satılacak. Bu kez akaryakıt fiyatlarına KDV zammı geldi. KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmasının ardından benzine 40 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatında ise 38 kuruş artış oldu. 

Bu gece yarısından itibaren geçerli ne kadar olacak?

NTV'de yer habere göre zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Zammın ardından  benzinin litre fiyatı İstanbul'da 26,65 liraya; Ankara'da 27,13 liraya; İzmir'de 27,16 liraya yükselecek.

Motorin ise İstanbul'da 25,20 liradan; Ankara'da 25,67 liradan; İzmir'de  ise 25,79 liratan satılacak.

Otogaz grubuna da zam geldi

KDV artışından otogaz fiyatları da etkilendi. Otogaz grubuna yüzde 15 zam geldi. 

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