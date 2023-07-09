Uzman doktor uyardı! Sıcaklarda dengeli beslenin!

Artan hava sıcaklıkları birçok hastalığı da beraberinde getirirken, uzmanlar bu dönemde beslenmenin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

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Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Uz. Diyetisyen Veysel Ciğerli, yaz aylarında sebze-meyve tüketimine ağırlık verilmesini ve vücutta oluşan su kaybı nedeniyle günde 2-2,5 litre su tüketilmesini tavsiye ediyor. Yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Uz. Diyetisyen Veysel Ciğerli, 4 ana besin grubu olan et ürünleri, süt ürünleri, tahıl ürünleri ve sebze-meyveyi yeterli ve dengeli miktarda çeşitlilik sağlayarak tüketmenin yaz mevsimini sağlıklı bir şekilde geçirmenin anahtar noktalarından biri olduğunu söyledi.

Uzun süre açlığın metabolizmanın yavaş çalışmasına sebep olacağını belirten Ciğerli, öğün saatlerinin kaçırılmamasını, 2 buçuk saatlik aralarla, 3 ana ve 3 ara öğün olarak beslenilmesi gerektiğini ifade etti.

Yaz aylarında aşırı yağlı, tuz içeriği yüksek kızartma, kavurma gibi yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Uz. Diyetisyen Ciğerli, bu yiyeceklerin yerine haşlama, ızgara ya da fırında pişmiş yiyecekleri tüketmenin daha yararlı olduğunu belirtti. Ciğerli, şekerli içeceklerin susuzluğu arttırdığına dikkat çekerek, şekerli içeceklerin yerine maden suyu, şekersiz komposto, limonata gibi doğal içeceklerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Kalp ve damar hastalarının da özellikle yaz aylarında beslenmelerine çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Uz. Diyetisyen Veysel Ciğerli, bu kişilerin özellikle doymuş yağlardan ve kolesterolü yüksek yiyeceklerden uzak durmasının önemli olduğunu dile getirdi.