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Kritik seviyeye yükseldi! Köprüler trafiğe kapatıldı, dere kenarlarına parklar yasaklandı

Kritik seviyeye yükseldi! Köprüler trafiğe kapatıldı, dere kenarlarına parklar yasaklandı

ZONGULDAK’ta kent merkezinde bulunan derenin debisinin yüksek seviyeye ulaşması nedeniyle dere kenarına araç park edilmesi yasaklandı. Öte yandan bazı köprüler de kapatıldı.

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Zonguldak’ta dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden sağanak yağış nedeniyle önlemler üst seviyeye çıkartıldı. Kent merkezinde bulunan derenin debisinin kritik seviyeye çıkması sebebiyle, zabıta ekipleri tarafından dere kenarlarına park yasağı getirildi.

 Diğer yandan, Ankara köprüsü ve Acılık bağlantı köprüleri ise çökme riski nedeniyle zabıta ekipleri tarafından kapatıldı. Kent merkezinde belli noktalara ise kepçeler yerleştirilerek, yağış nöbetine başlandı.

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